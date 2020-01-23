Putin'den ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye zirve teklifi

Rusya Devlet Başkanı, küresel sorunları görüşmek üzere ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere liderlerinin bir araya gelmesini önerdi. Putin'in teklifi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerini kapsıyor.

Ayrıntılar geliyor...