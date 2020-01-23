23 Ocak 2020 Perşembe 17:18:19 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 17:21:16
Putin'den ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye zirve teklifi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere liderlerinin bir araya gelmesini önerdi. Masada küresel sorunlar olacak.
Rusya Devlet Başkanı, küresel sorunları görüşmek üzere ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere liderlerinin bir araya gelmesini önerdi. Putin'in teklifi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerini kapsıyor.
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