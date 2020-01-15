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15 Ocak 2020 Çarşamba 16:29:30 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:33:51

Putin'den ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'e gözdağı: Nükleer silahta lideriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silaha sahip ülkeler arasında lider olduklarını belirterek, "İlk defa tarihte nükleer silah varlığımız konusunda hiç kimseyi yakalamaya çalışmıyoruz. Tam tersine dünyadaki diğer ülkelerin, Rusya'nın sahip olduğu silahları üretmesi bekleniyor." açıklamasında bulundu.

Putin, başkent Moskova'da Manej Fuar Merkezi'nde Federal Meclise hitaben yaptığı konuşmada, uluslararası, bölgesel ve silahlanmayla ilgili konulara değindi. 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki durumun kontrolsüz şekilde geliştiğine dikkati çeken Putin, "Bölgesel sorunlar uluslararası toplum için tehdit haline geldi." dedi. 

Putin, bölgedeki sorunların çözümü konusunda doğrudan diyaloğun kurulması gerektiğini belirterek "Nükleer silaha sahip 5 ülke (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin), insanların korunması ve sürdürülebilir gelişimin sağlanmasından sorumludur. Bu ülkeler, küresel savaşın sebeplerini ortadan kaldıracak süreci başlatmalıdır." diye konuştu.          

Rusya'nın kimseyi tehdit etmediğini ve güvenlik konusunda gerekli adımları zamanında attığını savunan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:      

 "Ulusal güvenliği güçlendirmek için zamanında ve yeterli adımlar attık. Sovyet dönemi ve günümüz dahil ilk defa tarihte nükleer silah varlığımız konusunda hiç kimseyi yakalamaya çalışmıyoruz. Tam tersine dünyadaki diğer ülkelerin, Rusya'nın sahip olduğu silahları üretmesi bekleniyor. Fakat bu alanda dünyadaki gelişmeleri takip ve analiz ederek ileriye doğru hareket etmeliyiz."         

(AA)

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