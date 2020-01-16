Putin: Yeni anayasal düzenlemeleri halkımın destekleyeceğinden eminim

Anayasa değişikliği önerilerini hazırlayacak çalışma grubuyla ilk toplantısını yapan Putin, değişiklikler için mesleki bilginin yanı sıra siyasi deneyim gerektiğini ve Rusya halkının oylamaya sunulacak anayasa değişikliklerini destekleyeceğinden emin olduğunu vurguladı.