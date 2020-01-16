16 Ocak 2020 Perşembe 14:54:36 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 15:01:44
Putin: Yeni anayasal düzenlemeleri halkımın destekleyeceğinden eminim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede güç dengesini değiştirecek yeni anayasal düzenlemeleri halkının destekleyeceğinden emin olduğunu söyledi.
Anayasa değişikliği önerilerini hazırlayacak çalışma grubuyla ilk toplantısını yapan Putin, değişiklikler için mesleki bilginin yanı sıra siyasi deneyim gerektiğini ve Rusya halkının oylamaya sunulacak anayasa değişikliklerini destekleyeceğinden emin olduğunu vurguladı.
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