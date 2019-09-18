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18 Eylül 2019 Çarşamba 14:33:01 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:35:18

Putin ve Selman Aramco saldırısını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıyı ele aldığı bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin ve Selman'ın telefonda görüştüğü ifade edildi.        

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan saldırıların istişare edildiği görüşmede, Putin’in, saldırıya dair "tarafsız ve kapsamlı soruşturma" gerekliliğini vurguladığı belirtildi.        

Açıklamada, tarafların küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldıkları belirtilerek, "Taraflar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü anlaşmalarının uygulanması ve küresel petrol fiyatlarının istikrara kavuşması için yakın iş birliğinin devam edeceğini teyit ettiler." ifadesine yer verildi.        

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı        

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.        

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.        

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.        

 Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.      

(AA)

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