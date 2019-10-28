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28 Ekim 2019 Pazartesi 16:59:09 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 16:59:52

Putin ve Merkel telefonda Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 22 Ekim'de Soçi'de gerçekleştirdiği müzakerelerin sonucu hakkında Merkel'e bilgi verdiği belirtilen açıklamada, zirvede sağlanan anlaşmanın tüm tarafların çıkarlarını göz önünde bulundurduğu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki liderin karşılıklı değerlendirmesine göre, Rusya ve Türkiye tarafından kabul edilen mutabakatın hükümlerinin uygulanması, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu istikrara kavuşturmaya ve 30 Ekim'de Cenevre'de yapılması planlanan Anayasa Komitesinin çalışmalarının başlaması da dahil Suriye'deki siyasi süreci ilerletmeye hizmet edecek."

Liderlerin, Brüksel'deki Rusya-Avrupa Birliği-Ukrayna üçlü doğal gaz görüşmeleriyle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

(AA)

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