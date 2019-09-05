05 Eylül 2019 Perşembe 16:08:45 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:11:05
Putin: Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı, takas çok sayıda insanı kapsayabilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir değişimi görüşmelerinin neredeyse sonuna gelindiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok şehrinde katıldığı ekonomik konferansta yaptığı konuşmada, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir değişimi görüşmelerinin neredeyse sonuna gelindiğini ve takasın çok sayıda insanı kapsayabileceğini söyledi. Putin, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilecek esir değişimiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine doğru atılan adımın belirtisi olabileceğini bildirdi.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Rumların psikolojisi bozuldu: Türk İHA'lar baş belası
- Putin'den daha büyük bir G7 için Türkiye önerisi!
- ABD'den İran tankerinin kaptanına milyonlarca dolarlık iş birliği teklifi ve tehdit
- ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi
- Kanser bir numaralı ölüm nedeni! Kalp hastalıklarını geride bıraktı