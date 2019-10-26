Putin stratejisti Dugin: Bağımsız Kürdistan projesi Soçi’de çöktü

Dugin, Soçi Mutabakatı’yla ‘bağımsız Kürdistan’ projesinin çöktüğünü kaydetti.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü’nün Ankara’da düzenlediği toplantıya çok sayıda uzman katıldı. Gündemde Suriye’nin geleceği için dönüm noktası niteliği taşıyan, Soçi’de imzalanan mutabakat vardı. Konuşmacılar, Rusya ve Türkiye’nin işbirliğini olumu değerlendirirken, gelecekte iki ülkenin daha yakın olması gerektiği vurgulandı.

Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Türk tankları karşısında ABD geri çekildi” diyen Dugin, tarihi Soçi Mutabakatı’nın yeni dünya düzeni için önemli bir adım olduğunu söyledi. Dugin şöyle sürdürdü:

"TÜRKİYE VE RUSYA ALTERNATİF DÜNYA DÜZENİ KURUYOR"

“Türkiye ve Rusya bir araya gelerek alternatif bir dünya düzeni kuruyor. Soçi, kader belirleyici bir süreçtir. Erdoğan ve Putin sadece teknik bir görüşme yapmadılar, dünya düzeninin değişimi söz konusu. NATO ülkeleri ‘bağımsız Kürdistan’ kurmak istediler. Dört ülke; Suriye, Irak, İran ve Türkiye’yi yıkmak istediler. Bağımsız Kürdistan artık gündemde değil.”

"NATO TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNE UYGUN DEĞİL"

Dugin, yeni dünya düzeninde Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalmasını beklemediğini ifade etti, “NATO Türkiye’nin milli menfaatlerine uygun, değil” diye konuştu.

Aydınlık