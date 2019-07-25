25 Temmuz 2019 Perşembe 13:56:09 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:20:04
Son Dakika: Rusya vizesiz ziyaret edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını genişletti
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması için talimat verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya’ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek.
(AA)
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