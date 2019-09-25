Putin, başkent Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında, Rusya ile Venezuela arasındaki iş birliğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Putin, "Rusya, Venezuela'daki tüm meşru yönetimleri devamlı destekliyor. Venezuela yönetiminin, muhalefet ile yürüttüğü görüşmeleri de kesinlikle destekliyoruz. Bu görüşmelerin reddedilmesini mantıksız, ülkeye zararlı ve nüfusun refahına yönelik tehdit oluşturan şeyler olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.

Rusya ile Venezuela arasındaki ticaretin son aylarda yüzde 10 arttığına işaret eden Putin, "Venezuela'nın dış baskı nedeniyle bulunduğu zor durumu göz önünde bulundurduğumuzda bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Aramızdaki iş birliğini insani bir iş birliği olarak da değerlendirebiliriz." dedi.

Venezuela'ya yakında 1,5 milyon doz garip aşısı vermeyi planladıklarını bildiren Putin, "Bu miktarı bir süre sonra 5 milyona çıkarabiliriz. Ayrıca, başta enerji sektörü olmak üzere büyük projelerimiz de hayata geçiyor. Rusya, bugüne kadar Venezuela ekonomisine 4 milyar dolar yatırdı." şeklinde konuştu.



- "Askeri-teknik alandaki iş birliğimiz devam ediyor"



Vladimir Putin, Venezuela ile Rusya arasındaki askeri-teknik alandaki iş birliğini değerlendirirken, şunları kaydetti:

"Askeri-teknik alandaki iş birliğimiz devam ediyor. Bu iş birliği, öncelikle Rusya'nın yükümlülükleriyle alakalı. İş birliğimiz kapsamında Venezuela'daki Rus askeri ekipmanların bakımı, yedek parça temini ve bakım merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar takvim doğrultusunda ilerliyor."



- "Moskova'da bulunmaktan her zaman büyük memnuniyet duyuyoruz"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise Moskova'da bulunmaktan her zaman büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu yıl attığımız adımları değerlendirerek hangi sorunların hala var olduğunu ve ne tür ilerlemelerin sağlandığını saptayarak geleceğe yönelik planlar yapabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)