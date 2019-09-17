Putin: Rusya ve İsrail serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yaklaştı

Putin, Rusya ve İsrail arasındaki söz konusu serbest ticaret anlaşması müzakere sürecinin "son aşamasına" gelindiğini belirterek, İsrail´le Rusya´nın arasındaki ticari bağını güçlendirmenin "büyük önem" taşıdığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018´de yüzde 9.0 arttığına dikkat çeken Putin, buna rağmen 3 milyar doların hala düşük bir düzey olduğunu vurguladı ve İsrail´le "daha iyi" ticaret yapma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

Moskova´da katıldığı bir konferansta konuşan Putin, Rusya´nın İsrail´le tarım, süt ürünleri üretimi, bilim ve yenilik ile insanı çalışmalar alanlarında işbirliği yapmayı hedeflediğini söyledi.

(DHA)