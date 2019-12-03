Putin: NATO’nun eskimiş düşünce basmakalıpları hızla değişen dünyada işbirliği aracı olamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasının ihtiyaçlarına ilişkin bir toplantıda “Son yıllarda İttifak’ın eskimiş düşünce basmakalıpları hızla, net biçimde değişen modern dünya koşullarında etkili çözüm arayışı ve kabulü için iyi bir araç görevi göremiyor” dedi.

Daha önce birçok kez NATO ile işbirliğine hazır olduklarını belirten Putin, “Terörle mücadele, yerel silahlı krizler, kitle imha silahlarının kontrolsüz yayılması tehlikesi gibi gerçek tehditlerle mücadele için hazır olduğumuzu söyledik” açıklamasını yaptı.