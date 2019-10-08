Putin, NASA astronotuna Cesaret madalyası verilmesi konusunda kararname imzaladı

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Putin, 12 kişiye uzay araştırmalarında elde ediikleri başarıdan dolayı madalya almalarını sağlayan kararnameyi imzaladı.

Resmi yasal bilgi portalında yayınlanan kararnamede ABD vatandaşı Nick Hague'a, Baykonur kozmodromunda acil bir durum ortaya çıktığında hayati risk koşullarında görevini yerine getirirken gösterilen cesaret ve yüksek profesyonellik gösterdiği için verileceği açıklandı.

ASTRONOTLARIN FIRLATILMA ESNASINDA ROKET PATLAMIŞTI

11 Ekim 2018'de Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'u taşıyacak Soyuz roketi fırlatılışı esnasında arıza yapmıŞ MS-10 uzay aracındaki mürettebat uçuşu başarıyla iptal etmiş ve balistik inişe geçirmişti.

Soyuz MS-10 uzay aracı Kazak bozkırlarına iniş yaptmıştı. Bu, Rusya'da yapılan lansmanlarda son 35 yılda insanlı bir uzay aracının fırlatılmasında meydana gelen ilk acil durum olmuştu.