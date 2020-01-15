Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına getirdi

  • Bist 100
    120939
  • Dolar
    5,8803
  • Euro
    6,5579
  • Altın
    293,4590
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde gündemin ana maddesi Libya Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde gündemin ana maddesi Libya
Türkiye'nin milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslimatı gerçekleştirildi Türkiye'nin milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslimatı gerçekleştirildi
'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası
Türkiye'nin yerli otomobilinin katılacağı ilk fuar belirlendi! Hem de şubat ayında... Türkiye'nin yerli otomobilinin katılacağı ilk fuar belirlendi! Hem de şubat ayında...
S-350'liler ateşlendi! S-350'liler ateşlendi!
Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi
Aytemiz Alanyaspor çeyrek final için avantajı kaptı Aytemiz Alanyaspor çeyrek final için avantajı kaptı
İdlib'de ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi İdlib'de ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'ta anaokulu öğrencileri "karne hediyeleriyle" erken buluştu Kahramanmaraş'ta anaokulu öğrencileri "karne hediyeleriyle" erken buluştu
Trump miting alanında Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti Trump miting alanında Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti
Trump miting alanında Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti Trump miting alanında Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti
Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
Çorum’da kayıplara karışan yaşlı adam ve genç her yerde aranıyor Çorum’da kayıplara karışan yaşlı adam ve genç her yerde aranıyor
Şırnak'ta, Süryani çiftten 5 gündür haber alınamıyor Şırnak'ta, Süryani çiftten 5 gündür haber alınamıyor
Edirne'de ucuz hamsi için sıraya girdiler Edirne'de ucuz hamsi için sıraya girdiler
Ziraat Bankası'ndan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi Ziraat Bankası'ndan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi
OPEC'in ham petrol üretimi aralıkta azaldı OPEC'in ham petrol üretimi aralıkta azaldı
Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru testleri geçti! Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru testleri geçti!
Hafter'in ülkede ateşkesi bozma girişimleri AB'de yeni bir göç dalgası paniğine yol açtı Hafter'in ülkede ateşkesi bozma girişimleri AB'de yeni bir göç dalgası paniğine yol açtı
Wikipedia açıldı Wikipedia açıldı
Bu sene 19'uncusu düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı Bu sene 19'uncusu düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı
Mısır polisinden Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın! Çalışanlar bilinmeyen bir yere götürüldü Mısır polisinden Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın! Çalışanlar bilinmeyen bir yere götürüldü
Fenerbahçe'de Miha Zajc geri döndü Fenerbahçe'de Miha Zajc geri döndü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ocak 2020 Çarşamba 16:35:36 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 18:17:55

Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına getirdi

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev hükümeti istifa ettiğini duyurdu. Vladimir Putin Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ulusal Meclis’e hitaben yaptığı konuşmada yeni anayasa değişikliği için referandum talep etmesinin ardından Rusya hükümeti istifa etme kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis'te yaptığı konuşma sonrasında Kremlin Sarayı'na giden Medvedev, burada hükümetin istifasını sundu.

Putin ile görüşen Medvedev, burada yaptığı konuşmada, Putin'in önümüzdeki günlerde Rusya için öncelikli icraatları dile getirdiğini ve Anayasa'da bir dizi temel değişikliklerin ana hatlarını çizdiğini hatırlattı.  

Medvedev, "Bu değişiklikler kabul edildiğinde yalnızca Anayasa'nın bazı maddelerinde değil, genel olarak yasama, yürütme ve yargıdan oluşan güç dengesinde de değişiklikler olacak. Rusya hükümeti olarak devlet başkanına gerekli tüm kararları alma fırsatı vermeliyiz. Bu koşullarda Anayasa'nın 117. maddesine göre Rusya Federasyonu hükümetinin istifasını verdim." dedi.

Kabine üyelerine teşekkür eden Medvedev, istifa ile ilgili son kararı Putin'in vereceğini dile getirdi.

Hükümete çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı icraatları tam olarak yerine getiremese de hükümetin pek çok icraatı yaptığını söyledi. Kısa bir süre sonra her bakan ile görüşme yapacağını dile getiren Putin, yeni hükümet oluşturulana kadar bakanların görevlerini tam olarak yapmaya devam etmesini istedi.

Medvedev'in 8 yıl hükümete başkanlık ettiğini hatırlatan Putin, Rusya yakın tarihinde, bunun en uzun süre olduğunu ifade etti.

Putin, ülkede başkanlık yönetimi ve hükümet yönetimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Devlet başkanı her şeyden sorumlu olmasına rağmen, başkanlık yönetimi öncelikle güvenlik ve savunma meselesi ile ilgilenmektedir. Medvedev ise her zaman bu sorunlarla ilgilenmiştir. Ülkenin savunma kabiliyetinin artırılması açısından mümkün olduğunu düşünüyorum ve Medvedev'den bu tür sorunlarla ilgilenmesini istedim. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ve Medvedev'e Güvenlik Konseyi başkan yardımcılığı görevini teklif ettim."

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanlığını devlet başkanı sıfatı ile kendisinin yürüttüğünü belirten Putin, gerekirse güvenlik konseyi yardımcılığı konusunda düzenleme yapacağını ve milletvekillerinden de bunu desteklemesini isteyeceğini ifade etti.

Rus lider Putin, bugün Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Rusya'da anayasa değişikliği yapılması gerektiğini belirterek, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma milletvekillerinin hükümetin oluşumunda belirleyici bir rol oynaması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Putin, Rusya'da iki kez art arda başkan seçilmesinin ardından, anayasanın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle, 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenmişti.

2012’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6’sı, 2018’de yapılan seçimlerde ise oyların yüzde 76,76’sını alarak yeniden devlet başkanı seçilen Putin, 2018’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 76,76’sını alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Putin’in görev süresi 2024’te sona eriyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ