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30 Ocak 2020 Perşembe 09:40:07 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 10:58:08

Putin İsrailli hükümlüyü affetti

Vladimir Vladimiroviç Putin, Nisan 2019'da Moskova'daki havalimanında valizinde yaklaşık 10 gram uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle 7,5 yıl hapse mahkum edilen İsrailli kadın hükümlü Naama Issachar’ı cezasını kaldırdı.

Üstünde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle Moskova'da tutuklanan Naama Issachar'ın af kararı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı af kararnamesine lişkin açıklamayı Kremlin Basın Servisi yaptı;

İnsanlık ilkeleri esasına dayanarak, 11 Ekim 2019 yılında Moskova Bölgesi Himki Şehir Mahkemesi tarafından hapis cezasına çaptırılan 1993 doğumlu Naama Issachar’ın af edilmesi ve kalan cezasının kaldırılmasına karar veriyorum.”

İSRAİLLİ KADIN İÇİN RUSYA'YA TOPRAK VERMİŞTİ

İsrail basınına bir süre önce yansıyan haberlerde, Tel Aviv yönetiminin, Rusya'daki tutuklu vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Kudüs'teki bir Aleksandr Meydanı'nı ve üzerindeki yapıların mülkiyetini Moskova'ya devrettiğini yazmıştı.

PUTİN'E GÖRE ÇOK İYİ BİR AİLEDEN GELİYORMUŞ!

Putin, geçen hafta İsrail’de Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Naama'nın annesi ile görüştük. Naama'nın çok iyi bir aileden geldiği açık. Uygun bir kararın alınması konusunda Netanyahu'nun tavrını biliyorum." demişti.

İSRAİLLİ SANIĞIN ÇANTASINDA UYUŞTURUCU ÇIKMIŞTI

Daha önce Issachar’ın avukatları müvekkillerinin Rusya Devlet Başkanı Putin’den affedilmeyi istediğini belirtmişti. Moskova Bölgesi Af Komisyonu, Issachar’a af yasasının uygulanmasında bir sakınca olmadığını kaydetmişti.

Nisan 2019’da Moskova’daki Şeremetyevo Havalima’nında gözaltına alınan 25 yaşındaki Issachar’ın çantasında 10 gram uyuşturucu bulunmuştu.

Aynı zamanda ABD vatandaşlığı olan Issachar hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kaçakçılığını yapmak suçlamalarıyla 7.5 yıl hapis cezası kararı verilmişti.

Anne Yaffa Issachar ile kız kardeşi Liad Goldberg 

NETANYAHU PUTİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Naama Issahar'ın affedilmesinden dolayı Putin’e teşekkür etti. Netanyahu “Arkadaşım Başkan Putin’e Naama Issahar'i affettiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, perşembe günü Putin ile biraraya geleceklerini ve Yüzyılın Anlaşması ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacaklarını da sözlerine ekledi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Naama Issahar'ı affetme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki temasların rolüne dikkat çekti.

Katz açıklamasında,“Rusya Devlet Başkanı Putin'in Naama Issahar'ı affetmek için imzaladığı kararnameyi memnuniyetle karşılıyorum. Tüm İsrail halkı gibi, Issahar'ı ailesi adına, özellikle de Naama'nın annesi Yaffe adına mutluyum. Naama'nın eve döneceğine sevindim” ifadelerine yer verdi.

 

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