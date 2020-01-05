Putin’i 'dünyada ABD’yi yok edebilecek tek kişi’ olarak niteleyen Trump'tan Beyaz Saray yetkililerine azar!

Business Insider sitesinin haberine göre ABD’li gazeteci Peter Bergen, 'Trump ve Generalleri: Kaosun Maliyeti' adlı yeni kitabında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2017’de ABD Başkanı Donald Trump’ı telefonla aradığını, bu telefondan haberdar edilmeyen Trump’ın ise dönemin ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerini azarladığını yazdı.

TRUMP BEYAZ SARAY YETKİLİLERİNİ AZARLADI

İddiaya göre 27 Ocak 2017’de Trump, Beyaz Saray’da dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May ile öğlen yemeğindeyken May, Putin’in kendisini arayıp aramadığını sordu. Trump, ‘hayır’ anlamında başını salladı.

Tam bu sırada Trump’ın yanında duran eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn eğilerek, Putin’in birkaç gün önce aradığını söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, bu yanıta kızan Trump, “Şaka mı yapıyorsun? Vladimir Putin beni aramaya çalıştı ve sen beni görüştürmedin mi? Neler düşünüyordun?” ifadeleriyle tepki göstererek, Flynn ile birlikte diğer Beyaz Saray yetkililerini de eleştirdi.

PUTİN DÜNYADA ABD'Yİ YOK EDEBİLECEK TEK KİŞİ

Flynn, son günlerde pek çok telefon geldiğini ve Trump’ın kiminle görüşeceğini düzenlemeye çalıştıklarını söyleyerek kendini savunmaya çalışsa da Trump söylenenleri dinlemek istemedi. Brenen’in yazdıklarına göre Putin’i ‘dünyada ABD’yi yok edebilecek tek kişi’ olarak niteleyen ABD Başkanı, ekibini telefon görüşmesini erteletme kararı için azarladı.

Brenen, kitabında ayrıca o dönemde Beyaz Saray'da bir grubun, Trump'ın Putin ile ilişki kurmasını ve Rusya ile yakınlaşmasını engellemek için çaba gösterdiğini de ileri sürüyor.

Putin ve Trump ilk kez Kasım 2016'da telefonda görüşmüştü. Liderler bu görüşme sırasında Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri normalleştirmek için aktif bir şekilde çalışma konusunda anlaşmıştı. Putin ve Trump’ın yüz yüze ilk görüşmeleri ise 7 Temmuz 2017'de, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında gerçekleşmişti.