Putin 'büyük sırrı' açıkladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in her türlü füze saldırısına karşı kendi hava savunmasını kurmasına yardım ettiklerini ilk kez kamuoyuna açıkladı. Bunun küresel savunma dengesinde radikal bir değişim olacağı bildiriliyor.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Putin, "Herhalde büyük bir sırrı açıklıyor olmayacağım. Çünkü her durumda bu öğrenilecek: Şu anda Çinli partnerlerimize füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemi kurmaları için yardım ediyoruz. Bu çok ciddi bir şey. Çin'in savunmasını kökünden, temelinden değiştirip yükseltecek bir adım" dedi.

Putin dünyada böyle bir sisteme şu anda sadece ABD ve Rusya'nın sahip olduğunu, kendi katkılarıyla birlikte artık bu durumun radikal bir biçimde değiştiğini ve Çin'in de kendi füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemine kavuşmakta olduğunu söyledi. Rus lider, Çin'le askeri alanda işbirliği çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

ABD'nin ticaret savaşı, ve ABD Güney Çin Denizi'ndeki devriye faaliyetlerine değinen Putin, Çin'i kuşatma çabalarının doğası gereği imkansız olduğunu belirtti.

Putin'in bu açıklaması, Valday toplantısında konuşulan pek çok önemli konu arasında henüz uluslararası kamuoyunda hak ettiği yankıyı bulmasa da, Rusya basın organlarında Putin'in "tarihi bir adımdan" söz ettiği vurgusu yapılıyor.

Dojd TV'ye konuşan uzmanlar, bu adımın Çin'i Rusya açısından "askeri müttefik" haline getirdiğini, Çin'in küresel anlamda ekonomik olduğu kadar askeri süper güç statüsünü sağlamlaştıracağı yorumunu yaptılar.

Uzmanlara göre şu an Rusya ve ABD'nin, nükleer başlıklı olanlar dahil her türlü uzun menzilli füze saldırısını kısa süre içinde öğrenecek dev radar sistemleri ile bunun tamamlayıcısı olan uzay uyduları bulunuyor. Şimdi Rusya, Çin'i de bu imkandan yararlanmaya dahil ediyor.

Diğer yandan bunun "Rusya'nın Çin'e eşsiz bir teknolojiyi sağlaması" olduğunu ve Çin'e önemli bir koz verildiğini savunan uzmanlar da var.

RBC gazetesi, ABD'nin Çin'in askeri potansiyelini geliştirmesi konusunda kaygılı olduğuna dikkat çekti. Bu yılın Mayıs ayında ABD Savunma İstihbaratı Ajansı'nın başı Korgeneral Robert Ashley, önümüzdeki on yıl içerisinde Çin'in sahip olduğu nükleer silah kapasitesinin iki katına çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Ashley ayrıca Çin'in 2018 yılında balistik füze denemesi yaptığını söylemişti.

Savunma Bakanı Mark Esper de Fox kanalına verdiği bir demeç sırasında, Çin'in uzun vadede ABD için Rusya'dan daha ciddi bir tehdit olduğunu vurgulamıştı.