Putin BAE Veliaht Prensi Zayid'e, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin sonuçlarını anlattı

Kritik görüşme sonrası Kremlin’in açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid bin Sultan el-Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Libya’yı ele aldı.

Açıklamada, “Görüşmenin merkezinde Libya sorunu yer aldı. Putin, 8 Ocak’ta İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin neticeleri konusunda bilgi verdi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, Putin, Libya’da en kısa zamanda ateşkesin sağlanmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması ve çatışmaya müdahil taraflar arasında barış sürecinin başlatılması yönünde konuştu.

Taraflar farklı düzeylerde temasların sürmesi üzerinde anlaştı.

Sputnik