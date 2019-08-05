Putin: ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmesi halinde Rusya da aynısını yapmak zorunda kalacak

Rus lider Putin, ABD'nin INF'den resmen çekilmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Kremlin'in resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Putin, "Rusya, ABD'nin INF'den uydurulmuş gerekçelerle tek taraflı olarak çekilmesinin, silah kontrolü alanındaki ana belgelerden birinin hükmünü yitirmesinin dünyadaki durumu çok ciddi biçimde zorlaştırdığını, herkes için önemli riskler doğurduğunu üzülerek ifade etmek zorundadır. Sorumluluğun Amerikan tarafına ait olduğunun altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA, DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI İLE SVR'YE ABD'Yİ İZLEME TALİMATI

ABD'nin uluslararası güvenlik sorunlarını ciddiyet içinde istişare etmek yerine nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere kapsamlı bir askeri çatışma olasılığını azaltmaya dönük yıllardır sürdürülen çabaları bir çırpıda boşa çıkardığını kaydeden Putin, "Oluşan durum nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dış İştihbarat Servisi'ne (SVR) ABD'nin kısa ve orta menzilli füzeler geliştirme, üretme ve yerleştirme konusunda bundan sonra atacağı adımları titizlikle izleme talimatı veriyorum" dedi.

(SPUTNİK)