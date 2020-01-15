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15 Ocak 2020 Çarşamba 14:51:30 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:55:19

Putin 2024 seçimlerine aday olabilmek için referandum talep etti

Rusya lideri Vladimir Putin, 2024 yılında gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimlerine aday olabilmek için, "Anayasa'da yapılacak düzenlemeler ile ilgili ülke çapında referandum yapılmalı" dedi.

İHA'da yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında başkanlığa yeniden adaylığı konusunda çıkan engele karşılık Rusya anayasası değişikliği için referandum talep etti.

Rusya Federasyonu Ulusal Meclisi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede nüfus artış hızının 90'lı yıllardan sonra ilk kez düşüş eğilimi gösterdiğini savunarak, “Doğum oranında düşüşler 90'lı yıllardaki gibi yine düşme eğiliminde. Bu Rusya'nın bugün yaşadığı demografik bir sorun haline geliyor. Günümüzde Rusya'nın nüfusu 147 milyon dolayında. Artık çok zor bir döneme girdik. Artık daha fazla okul dönemi çocuğumuz var ama aileler 90'lı yıllardaki demografik döneme dönüyor” dedi.

PUTİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TALEP ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut anayasada değişiklik yapılmadığı takdirde 2024 yılında gerçekleşmesi planlanan devlet başkanlığı seçimlerine aday olamayacak. Buna karşıda çözüm önerisi sunan Putin, “Anayasa'da yapılacak düzenlemeler ile ilgili ülke çapında referandum yapılmalı” dedi.

Putin, anayasa değişikliği için konuşmasında detaylı bilgilere yer vermezken Rus medyası Putin'in bu sözlerini kendi geleceği açısından kamuoyu yoklaması yaptığı şeklinde yorumladı.

PUTİN'DEN DÜNYAYA MESAJ

Birleşmiş Milletler (BM) daimi üyelerine karşı açıklamalarda bulunan Putin, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun daimi üyelerine küresel savaş çıkması tehdidini tasfiye etme çağrısını yapıyorum. Rusya kendi ulusal güvenliğini tesis edecek adımları zamanında, yeterli miktarlarda attı. Savunma kabiliyetimizi 10 yıl önceden garanti altına almış bulunuyoruz. Rusya hiç kimseye kendi iradesini dayatmayacak, silahlanma konusunda kimseyle yarış içerisine girme niyetinde de değil. Rusya, tüm stratejik nükleer silah geliştirme tarihi boyunca ilk kez kimseye yetişmeye çalışmıyor, herkesin önünde gidiyor” diye konuştu.

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