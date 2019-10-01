01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 00:41:01
PUBG’den Walking Dead sürprizi
Popüler mobil oyunlardan PUBG MOBILE’ın yaratıcısı Tencent Games, Walking Dead dizisinin oyuncularının, oyuna seçilebilecek karakterler olarak ekleneceğini açıkladı.
Özel hazırlanmış Keşif Oyunu‘nda sunulan görevleri tamamlayan oyuncular, ekipmanları toplayarak dizi karakterlerine has eşyaları kazanabilecek. Yeniliğin, önümüzdeki günlerde yayınlanacak güncellemeyle PUBG oyuncularına sunulması bekleniyor.
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