Prensese kardeş indirimi

ABİSİYLE AYNI OKULDA

Charlotte, okula annesi Kate Middleton’ın, kardeşi George ve babası Prens William’ın elini tutarak girdi. Prensesin okuldaki ilk gününe İngiliz basını ve halkı büyük ilgi gösterdi. Charlotte’nin abisiyle aynı okulda okuyacağı öğrenildi. Yıllığı 19 bin sterlin olan okula Prenses 17 bin sterline kayıt oldu. Okul yönetimi, abisiyle aynı okulda olduğu için Charlotte’ye kardeş indirimi yapıldığını açıkladı.