06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 01:49:09
Prensese kardeş indirimi
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde tahtın 4. varisi olan Prenses Charlotte okula başladı.
ABİSİYLE AYNI OKULDA
Charlotte, okula annesi Kate Middleton’ın, kardeşi George ve babası Prens William’ın elini tutarak girdi. Prensesin okuldaki ilk gününe İngiliz basını ve halkı büyük ilgi gösterdi. Charlotte’nin abisiyle aynı okulda okuyacağı öğrenildi. Yıllığı 19 bin sterlin olan okula Prenses 17 bin sterline kayıt oldu. Okul yönetimi, abisiyle aynı okulda olduğu için Charlotte’ye kardeş indirimi yapıldığını açıkladı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT