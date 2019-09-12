Prens Selman'ın kız kardeşi Prenses Hassa bin Selman'a hapis cezası

Paris Ceza Mahkemesi, Paris'teki evinde korumasına evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü gerekçesiyle Hassa bin Selman hakkında 6 ay tecilli hapis ve 5 bin Euro para cezası talep etmişti.

AFP'nin son dakika haberine göre Fransız mahkemesi, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızını saldırıya karıştığı için suçlu buldu. Mahkeme, prensese 10 ay hapis cezası verdi. Prensese verilen hapis cezası ertelendi.

Hassa bin Selman suçlamaları inkar etmiş, şiddete maruz kalan tesisatçının ise ifadesine prensesin kendisi için "Bu köpeği öldürmek gerekiyor, yaşamayı hak etmiyor" dediğini belirtmişti.

(CNN Türk)