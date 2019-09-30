rallığın fiili lideri olarak anılan Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine yönelik emri kendisinin verdiği yolundaki iddiaları reddederken, “ülkenin lideri olarak tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu” söyledi.

Selman, cinayetin talimatını kendisinin verip vermediği yolundaki soruya “Kesinlikle hayır” ifadesiyle yanıt verdi ve “cinayet Suudi hükümeti için çalışan kişiler tarafından işlendiği için tüm sorumluluğu üzerine aldığını” vurguladı. Prens, “Bu bir hataydı. Gelecekte böylesi bir şeyin yaşanmasını engellemek için gerekli tüm adımları atmalıyım” dedi.

Prens Selman, Amerikan PBS televizyon kanalının Frontline haber programının yapımcısı gazeteci Martin Smith'e de geçen hafta benzer yönde açıklamalar yapmıştı.

İRAN’LA GERİLİM UYARISI

Veliaht Prens, İran’a ilişkin açıklamalarında, “Dünya İran’ı caydırmak için güçlü ve sert bir hamlede bulunmazsa, dünyanın menfaatlerini tehlikeye atacak daha çok gerilim göreceğiz. Tedarikimiz akamete uğrayacak ve petrol fiyatları hayatlarımızda görmediğimiz şekilde, hayal bile edilemeyecek rakamlara fırlayacak” ifadelerini kullandı.

Muhammed bin Selman, Suudi devletine ait petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yönelik 14 Eylül’deki saldırıların İran tarafından gerçekleştirilen bir askeri eylem olduğunu savundu.

Barışçıl bir karar vermeyi tercih ettiğini, zira Suudi Arabistan ile İran arasındaki bir savaşın küresel ekonomiyi çökerteceğini söyleyen Selman, “Siyasi ve barışçıl bir çözüm askeri olandan çok daha iyidir” ifadesini kullandı.