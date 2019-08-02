Prens Harry'den komik açıklama

İklim değişikliğinin etkilerinin korkunç boyutlara ulaştığını belirten Prens, eşi Meghan Markle’a en fazla 2 çocuk sahibi olarak çevreyi koruyacaklarını söyledi. Sosyal medyada gündem olan sözlere, “Doğaya daha az zarar vermek istiyorsan dünyayı jetle dolaşmayı bırak” gibi yorumlar yapıldı. Çift daha önce özel jetle çok sayıda ülkeye seyahat etmişti. Hatta Markle, baby shower partisi için yine özel jetle New York’a uçarak, İngiliz halkının tepkisini toplamıştı.