01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 00:42:56
Prens Harry editör oluyor
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Vogue dergisine konuk editör olmasının ardından, şimdi de eşi İngiltere Prensi Harry, National Geographic dergisinin Instagram sayfasına konuk editörlük yapacak.
GÜNDEMİ YOĞUN
Harry, editör olarak yeryüzü ekosisteminde ağaçların oynadığı rolün önemine dikkat çekecek. Sosyal medyadan bir kampanya da başlatacak olan Prens Harry, kullanıcıları dünyanın farklı noktalarından özel ağaç fotoğraflarını paylaşmaya davet edecek. Ayrıca Güney Afrika’yı ziyaret ederek, koruma altındaki iki özel ağaç türünü fotoğraflayacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT