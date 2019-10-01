Prens Harry editör oluyor

GÜNDEMİ YOĞUN

Harry, editör olarak yeryüzü ekosisteminde ağaçların oynadığı rolün önemine dikkat çekecek. Sosyal medyadan bir kampanya da başlatacak olan Prens Harry, kullanıcıları dünyanın farklı noktalarından özel ağaç fotoğraflarını paylaşmaya davet edecek. Ayrıca Güney Afrika’yı ziyaret ederek, koruma altındaki iki özel ağaç türünü fotoğraflayacak.