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03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:49:28 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:10:37

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello görevini bıraktı

İçi şlerinde bağımsız olan ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle uzun süre sokak gösterilerine yol açan Vali Ricardo Rossello, istifa ederek görevini eski ABD Temsilciler Meclisi Porto Riko Temsilcisi Pedro Pierluisi'ye bıraktı.

Rossello, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasıyla görevini bıraktığını ve yerine Porto Riko Temsilciler Meclisi'nin oy birliğiyle vekil olarak seçtiği Pedro Pierluisi'nin geleceğini açıkladı.

Rossello, açıklamasında, "Porto Riko Temsilciler Meclisinin, Pedro Pierluisi'yi vekil olarak atamasının ardından hukukun üstünlüğü işleyecektir. Bu nedenle, 24 Temmuz 1952 tarihli 7 numaralı yasanın 1. maddesine uygun olarak, vekil Pedro Pierluisi, gelecek Porto Riko valisi olarak yemin edecektir." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Porto Riko Temsilcisi Pierluisi, Rossello'nun basın açıklamasından birkaç saat önce Porto Riko Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğuyla vekil olarak seçilmişti.

Porto Riko yasalarına göre, Pierluisi'nin vali olarak yemin etmesi için Senatodan veya Temsilciler Meclisinden onay alması gerekmiyor.

Rossello'yu istifaya götüren süreç

Nüfusu 3 milyonu aşan Porto Riko'da, Rossello'nun hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da bazı politikacılar hakkında kullandığı küfürlü yazışmalarının sızması, adada uzun bir süre geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Hızla büyüyen gösterilere, Ricky Martin, Marc Anthony ve Daddy Yankee gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.

Başta istifa etmemekte ısrar eden Rossello, önce Yeni İlerici Parti (PNP) Başkanlığını bırakmış ve 2020'de düzenlenecek seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Ancak artan baskılar nedeniyle Rossello, geçen hafta 2 ağustos tarihinde görevini bırakacağını duyurmuştu.

AA

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