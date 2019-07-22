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22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:46:41 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:51:14

Portekiz'deki orman yangınında yaralı sayısı 31'e yükseldi

Portekiz'in ortasında, İspanya sınırı yakınlarında bulunan Castelo Branco kenti çevresinde cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangınında yaralı sayısı 31'e yükseldi.

Sivil Koruma kurumundan yetkililer, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, 12'si itfaiye görevlisi 31 yaralıdan birinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi. 

Başta Vila de Rei ve Maçao bölgelerini etkisi altına alan yangının yüzde 90'ının kontrol altına alındığını belirten yetkililer, yangın söndürme çalışmalarına bin 300'den fazla kişinin katıldığını, havadan 10 uçakla destek verildiğini kaydetti.

Bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması nedeniyle çarşamba gününe kadar alarmda kalınacağı bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Öte yandan 8 bin 500 hektarlık ormanlık alanın yandığı Castelo Branco'daki yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle Portekiz polisinin 55 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldığı duyuruldu.  

Dağlık araziye sahip Castelo Branco'da 2017 Haziran-Eylül döneminde çıkan yangınlarda toplam 114 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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