Portekiz'de 14 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Portekiz’de 14 yaşındaki Vitor Godinho, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sedef (psoriasis) dışında bir hastalığın bulunmayan çocuğun virüs nedeniyle hayatını kaybeden Avrupa’daki en genç kişi olduğu belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Ovar şehrinde ikamet eden 14 yaşındaki Vitor Godinho, Santa Maria da Feira şehrinde kaldırıldığı Sao Sebastiao Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sedef (psoriasis) dışında başka bir hastalığı bulunmayan Godinho'nun, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi olduğu belirtildi. Sağlık görevlilerinin, durumunun ciddiyeti nedeniyle Godinho'yu, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Porto'daki bir hastaneye transfer etmeye karşı çıktıkları belirtildi.
Ayrıca, futbol oynadığı belirtilen Godinho için Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Fernando Gomes, FPF resmi sitesinde Godinho'nun ailesine baş sağlığı dilediği bir mesaj yayımladı.
- Prens Charles karantinadan çıktı
- Avusturya'dan çarpıcı koronavirüs kararı! Marketlerde maske takmak artık zorunlu
- Miçotakis meclise böyle seslendi: Maaşlarınızın yarısını bağışlayın
- Tayland Kralı 20 cariyesiyle birlikte koronavirüsten kendini izole etti
- Avrupa Birliği büyük bir imtihanla karşı karşıya! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak