'Popun Kralı' lakaplı Jackson'ın ölmediği iddiaları yeniden alevlendi! İşte hayranlarını şoke eden video

Michael Jackson taklitçisi Sergio Cortes'in geçtiğimiz hafta paylaştığı bir video, 'Popun Kralı' lakaplı Jackson'ın ölmediği iddialarını yeniden alevlendirdi.

Kendisini Pop'un Kralı Michael Jackson'ın taklitçisi olarak tanıtan Sergio Cortes'in paylaşımı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

ABD'de 2009'da hayatını kaybeden pop müziğin efsanevi ismi Michael Jackson'ın taklitçisi olarak tanınan Sergio Cortes'in 30 Ekim'de sosyal medyada paylaştığı video görüntüleri, pop yıldızının gerçekte ölmediği iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

Yıllardır Michael Jackson'a benzemek için, ünlü yıldızın yaptığı gibi defalarca bıçak altına yatan Cortes hayatını, Jackson taklidi yaparak kazanıyor.

Cortes, sosyal medyada büyük yankı uyandıran videosunda, 23 Aralık'ta Hollywood Pattaya'da vereceği konsere Jackson hayranlarını davet etti.

YENİ İSMİYLE YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR İDDİASI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pek çok Jackson hayranı, pop yıldızının Sergio Cortes ismiyle yaşamını sürdürdüğünü iddia etti.

Kimi Jackson hayranları işi daha da ileriye götürerek, İspanyol vatandaşı olan Cortes'ten gerçek kimliğinin anlaşılması için DNA testi yaptırmasını talep etti.

Konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Cortes, hakkında yayınlanan haberlerden bir tanesini Twitter hesabından paylaşmakla yetindi.

Cortes, Twitter, Facebbok ve Instagram hesaplarından sık sık, Jackson'ın kostümlerine benzer kıyafetlerle çektirdiği fotoğraf ve videoları paylaşıyor.