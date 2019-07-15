Pompeo'dan Trump'a S-400 çağrısı: Bunu Türkiye'ye yapmak zorundayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara-Washington arasında yaşanan S-400 krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pompeo, ABD yasalarının Türkiye'ye yaptırım öngördüğünü vurgulayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kanunlara uyacağını belirtti.

Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili Washington Post'ta verdiği mülakatta, CAATSA'yı (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kastederek, kanunların, Ruslarla önemli silah anlaşmaları imzalayan ülkelere yaptırım uygulanmasını zorunlu kıldığını hatırlattı.

Pompeo, "Yasalar yaptırım uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki kanunlara uyacağız. Başkan Trump da bu kanunlara uyacak" dedi.

TRUMP, S-400 KONUSUNDA TÜRKİYE'Yİ HAKLI BULMUŞ SUÇLUNUN OBAMA YÖNETİMİ OLDUĞUNU VURGULAMIŞTI

Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinden kendinden önceki Başkan Barack Obama yönetimini sorumlu tutmuştu. İkili görüşme sonrası basın açıklaması yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Bu kez Rusya ile S-400 almak için anlaşma yaptı ve para ödedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı" demişti.

(HABER7)