Pompeo'dan Süleymani'nin ölümüyle ilgili ilk açıklama: Iraklılar onun artık olmadığına şükrediyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ölümüyle ilgili, "Iraklılar Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyor" açıklamasında bulunarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi. Irak'ta sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, başkentteki Tahrir Meydanı'nda Irak bayrağı taşıyan bir grup gösterici, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşı sloganlar eşliğinde sevinç gösterisi düzenledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,ran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi.
Pompeo, "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor ve General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar" ifadesini kullandı.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SONRA IRAK'TA SEVİNÇ GÖSTERİLERİ3
Irak'ta sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, başkentteki Tahrir Meydanı'nda Irak bayrağı taşıyan bir grup gösterici, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşı sloganlar eşliğinde sevinç gösterisi düzenledi.
(AA)
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