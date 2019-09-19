Pompeo'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Savaş nedeni

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine düzenlenen ve Husiler tarafından üstlenilen saldırıların 'savaş nedeni' olarak görülebileceğini söyledi.

Husilerin saldırıyı üstlenmesini 'hileli bir iddia' olarak değerlendiren Pompeo, "Bu Ayetullah'ın küresel enerji arzı üzerinde risk oluşturan bir parmak izine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor" dedi.

'EN İYİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ BİLE BAZEN BAŞARISIZ OLUR'

Diğer yandan Pompeo, Suudi hava savunmasının alçak irtifadan uçan seyir füzeleri ya da insansız hava araçlarının (İHA) neden durduramadığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" dedi. Pompeo, bu türden saldırıların çok daha az başarılı olması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan savunmasında, her biri yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve ABD'li savunma teknolojisi firması Raytheon tarafından oluşturulan altı adet Patriot taburu bulunuyor.

Pompeo, bir önceki açıklamasında "Husiler Suudilere 10 İHA'yla saldırdıklarını iddia etti. Abkayk'taki ana petrol işleme tesisi en az 17 kez vurulmuş. Hureys petrol yatağı hassas güdümlü mühimmatla en az iki kez vurulmuş. Yani Husilerin iddiası sıkı bir tetkikle çöküyor. Husiler daha önce hiç bu tip İHA kullanmadı. Bu saldırıda kullanılan İHA'lar da güdümlü füzeler de Yemen'den kalkıp o tesislere ulaşamaz. Bu mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.



Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Türki El Maliki, Aramco Petrol sahasına düzenlenen saldırının İran tarafından finanse edildiğini ileri sürerek, "Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır" demişti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise, saldırının Yemen'den yapıldığını belirterek, "Eğer tek bir İHA karşısında bile ayakta kalamayan tesislerinizde ve camdan kulelerinizde güvenlik ve koruma istiyorsanız Yemen'i terk edin" ifadelerini kullanmıştı.

(Sputnik)