  • Bist 100
    119798
  • Dolar
    6,0248
  • Euro
    6,5801
  • Altın
    304,3480
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
NATO zirvesinde Akar'ın çantasında 'İdlib dosyası' da yer alacak NATO zirvesinde Akar'ın çantasında 'İdlib dosyası' da yer alacak
Filistin lideri Abbas BMGK'de: Barış hala mümkün, başarılabilir Filistin lideri Abbas BMGK'de: Barış hala mümkün, başarılabilir
BMGK'de Filistin lideri Abbas açıklama yaptı BMGK'de Filistin lideri Abbas açıklama yaptı
Pompeo: Türkiye'nin yanındayız Pompeo: Türkiye'nin yanındayız
750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Mossad eski Tahran şefinden itiraf: "Humeyni'ye suikast düzenleyin" teklifini, İsrail geri çevirdi Mossad eski Tahran şefinden itiraf: "Humeyni'ye suikast düzenleyin" teklifini, İsrail geri çevirdi
Diyarbakır HDP il binası önünde devam eden evlat nöbetinde 6. kavuşma Diyarbakır HDP il binası önünde devam eden evlat nöbetinde 6. kavuşma
AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline komik ceza AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline komik ceza
İran’da devrimin 41. yıl dönümü kutlandı İran’da devrimin 41. yıl dönümü kutlandı
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: FETÖ ile mücadelede ters istikamette hareket ettiği bugün daha net ortaya çıktı AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: FETÖ ile mücadelede ters istikamette hareket ettiği bugün daha net ortaya çıktı
Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ı hedef gösterdi, Ali Koç: Biz ne oynuyoruz hocam? Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ı hedef gösterdi, Ali Koç: Biz ne oynuyoruz hocam?
Meteoroloji'den Karadeniz bölgesine uyarı Meteoroloji'den Karadeniz bölgesine uyarı
'28 Mart'ta görüşeceğiz başkan' '28 Mart'ta görüşeceğiz başkan'
Abdullah Avcı 'Gizli Sefer'e mi çıkıyor? Abdullah Avcı 'Gizli Sefer'e mi çıkıyor?
İdlib'den son 4 günde Rusya ve Esed'in saldırılarından kaçan 27 bin sivil daha sınırımıza geldi İdlib'den son 4 günde Rusya ve Esed'in saldırılarından kaçan 27 bin sivil daha sınırımıza geldi
Çin, ABD'nin siber hırsızlık suçlamasını reddetti Çin, ABD'nin siber hırsızlık suçlamasını reddetti
Kadir'in kurtardığı kadından şoke eden sözler! Tartışıyorduk, beni dövmüyordu, Kadir yanımıza geldi. Beni dövdüğünü düşünmüş Kadir'in kurtardığı kadından şoke eden sözler! Tartışıyorduk, beni dövmüyordu, Kadir yanımıza geldi. Beni dövdüğünü düşünmüş
Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 13 sivil öldü Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 13 sivil öldü
"Hazır Beton Endeksi 2020 Ocak Raporu" açıklandı "Hazır Beton Endeksi 2020 Ocak Raporu" açıklandı
Yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı Yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 85'i tamamlandı
Sağlık Bakanı çok önemli gelişmeyi duyurdu: 90 dakikaya kadar düşürdük Sağlık Bakanı çok önemli gelişmeyi duyurdu: 90 dakikaya kadar düşürdük
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na flaş cevap İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na flaş cevap
Pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı Pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesi alındı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesi alındı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Şubat 2020 Salı 18:46:48 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 19:00:53

Pompeo: Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Jeffrey'i atılacak adımları koordine etmek için görevlendirdim" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Jeffrey’i bu saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için gönderdim. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Pompeo Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

İdlib’de dün hayatını kaybeden askerin ailelerini başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rusya ve Esad rejiminin saldırıları son bulmalı. James Jeffrey’i bu saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için gönderdim. Nato müttefiki Türkiye’nin yanındayız.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER