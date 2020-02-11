Pompeo: Türkiye'nin yanındayız
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Jeffrey'i atılacak adımları koordine etmek için görevlendirdim" açıklaması yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Jeffrey’i bu saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için gönderdim. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.
Pompeo Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;
İdlib’de dün hayatını kaybeden askerin ailelerini başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rusya ve Esad rejiminin saldırıları son bulmalı. James Jeffrey’i bu saldırılara yönelik atılacak adımların koordinesi için gönderdim. Nato müttefiki Türkiye’nin yanındayız.
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