22 Ocak 2020 Çarşamba 09:18:56 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:22:14
Pompeo resmen itiraf etti: Üzerinde çalıştığımız proje Maduro’nun gitmesidir!
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Venezuela'daki iktidar üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Üzerinde çalıştığımız proje Maduro’nun gitmesidir" dedi.
Kolombiya’da yayın yapan Caracol TV kanalına konuşan Pompeo, ABD’nin Venezuela’daki iktidarın değişmesi için çalıştığını ifade etti.
"MADURO'NUN GİTMESİ GEREK"
Pompeo, “Üzerinde çalıştığımız proje, Maduro’nun gitmesi ve Venezuela halkının özgür ve adil seçimleri yapması ile sonuçlanması gerekiyor. Bu sonuca ulaşmak için Güney Amerika, Orta Amerika ve Avrupa ülkeleri ile, tüm dünya ülkeleri ile çalışıyoruz” diye konuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Pompeo resmen itiraf etti: Üzerinde çalıştığımız proje Maduro’nun gitmesidir!
- Fransa'da 30 milyarlık şantaj! Gıda karşılığı petrol istediler!
- The Guardian: "Prens Bin Selman, Jeff Bezos'un telefonunu hackletti"
- Somali halkı Türkiye’yi savundu! Küstah sözlere tokat gibi cevap!
- Netanyahu'dan Arap ülkelerine bir garip barış vaadi