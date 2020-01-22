Pompeo resmen itiraf etti: Üzerinde çalıştığımız proje Maduro’nun gitmesidir!

Kolombiya’da yayın yapan Caracol TV kanalına konuşan Pompeo, ABD’nin Venezuela’daki iktidarın değişmesi için çalıştığını ifade etti.

"MADURO'NUN GİTMESİ GEREK"

Pompeo, “Üzerinde çalıştığımız proje, Maduro’nun gitmesi ve Venezuela halkının özgür ve adil seçimleri yapması ile sonuçlanması gerekiyor. Bu sonuca ulaşmak için Güney Amerika, Orta Amerika ve Avrupa ülkeleri ile, tüm dünya ülkeleri ile çalışıyoruz” diye konuştu.