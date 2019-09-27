Pompeo: Esed rejimi İdlib'de klorin gazı kullandı

Pompeo, New York'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Esed rejimi, bazıları savaş ve insanlık suçu olan sayısız zulümden sorumlu. Bugün ABD'nin Esed rejiminin 19 Mayıs’ta (İdlib'deki saldırıda) kimyasal silah olarak klorin kullandığı sonucuna vardığını açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Esed'in mayısta düzenlediği kimyasal saldırının öncekilerden farklı olduğunu, çünkü bu sefer klorin kullanıldığını söyleyen Pompeo, Trump'ın dünyayı kimyasal silah kullanımından uzak tutma konusunda oldukça gayretli olduğunu belirtti.

AA