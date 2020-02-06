Pompeo, Arnavutluk'un AB'ye tam üyeliğine verdikleri desteği yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Washington'da bir araya geldiğini ve görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

Görüşmede Pompeo, Arnavutluk'un AB'ye tam üyeliği sürecine güçlü şekilde destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Pompeo ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2020 dönem başkanlığını alan Arnavutluk'un bu görevine ilişkin öncelikleri de Başbakan Rama ile görüştü.

Arnavutluk'un NATO yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki çabalarını da öven Pompeo, diğer bölgesel konularda da Arnavutluk ile yakın çalıştıklarının altını çizdi.

AB'ye tam üye olmayı bekleyen Arnavutluk ile ilgili süreç devam ederken son olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etmişti.

AA