04 Mart 2020 Çarşamba 10:19:38 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:47:18
Polonya'da ilk koronavirüs vakası
Polonya'da bir kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, yerel medyadaki haberleri doğruladı.
Polonya'da ilk koronavirüs teşhisi yapıldı. Virüs taşıdığı tespit edilen kişinin, Zielona Gora kentinde yaşadığı belirtildi. Hastanın henüz yaşı ve kimliği açıklanmazken; virüsün nasıl bulaştığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından Polonya´da ilk koronavirüs teşhisi ortaya çıkmış oldu.
DHA
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