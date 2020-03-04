Polonya'da ilk koronavirüs vakası

Polonya'da ilk koronavirüs teşhisi yapıldı. Virüs taşıdığı tespit edilen kişinin, Zielona Gora kentinde yaşadığı belirtildi. Hastanın henüz yaşı ve kimliği açıklanmazken; virüsün nasıl bulaştığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi. Hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından Polonya´da ilk koronavirüs teşhisi ortaya çıkmış oldu.

DHA