12 Mart 2020 Perşembe 15:17:41 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:18:28
Polonya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Polonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.
Polonya Devlet Televizyonu TVP’nin haberinde, ülkenin batısındaki Poznan kentinde koronavirüs bulaşan 57 yaşındaki Polonyalı kadının öldüğü ve hastanın ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden ilk kişi olduğu belirtildi.
Polonya Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 47’ye çıktığı duyurmuştu.
(AA)
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