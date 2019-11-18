Polisi okla vurdular!
Hong Kong’daki protestolarda şiddet tırmanıyor. Polytechnic Üniversitesi’ni işgal edenlere müdahale eden bir polis, göstericilerin attığı okla ayağından yaralandı.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, sakin geçen cumartesinin ardından dün yeniden protestolara sahne oldu. Göstericilerin işgal ettiği Polytechnic Üniversitesi önünde kurulan barikatları temizlemeye çalışanlara tuğla fırlatması üzerine polis, üniversite çevresindeki yolları trafiğe kapattı.
ARAÇLARI YAKTILAR
Üniversite kampüsüne sevk edilen yüzlerce polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı protestocular, polis araçlarına molotof kokteyli atarken, bir polis, göstericilerden birinin attığı okla ayağından yaralandı. Göstericiler ayrıca, bambudan inşa ettikleri mancınıkla polise taş ve tuğla attı. Olaylarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
AF ÇIKARILSIN
Gösteriler, suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için haziran ayında başlamıştı. Protestocular, gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilere af çıkarılmasını, polis şiddetine karşı komisyon kurulmasını ve şiddet uygulayan polislerin cezalandırılmasını talep ediyor.
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