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14 Ocak 2020 Salı 17:29:29 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 17:32:55

Polis teslim olan şüpheliyi darp etti, sosyal medya ayağa kalktı... Tabii ki İngiltere

İngiliz polisi, teslim olan şüpheliyi darbetti Blackburn kentinde, teslim olan bir şüphelinin polisler tarafından darbedilerek gözaltına alındığı görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Blackburn kentinde, otomobil hırsızlığı yaptığı belirtilen bir kişiye takibe alan polis, şüpheliyi kaldırımın kenarında durdurdu.

ŞÜPHELİ, POLİSLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Polisi gören şüpheli ellerini havaya kaldırarak beklerken, şüphelinin üzerine koşan bir polis memuruysa şüphelinin yere yatmasını işaret etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yere yatan şüphelinin üzerine 4 polis memurunun çıktığı ve polislerin şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbettiği anlar oldukça tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, polisin bu davranışının yasa dışı olduğunu ve bunun doğru bir gözaltı uygulaması olmadığını belirtirken bazı kullanıcılar ise polisleri savundu.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Lancashire polisinden yapılan açıklamada, "Bu görüntülerdeki polis memurlarının eylemlerinin neden olduğu endişeyi anlıyoruz. Olaya ilişkin görüntülerin, Profesyonel Standartlar Departmanı tarafından tam olarak incelendiğinden emin olacağız. Şüpheli araç hırsızlığı ve tehlikeli araç kullanmaktan suçlanıyor." denildi.

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