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02 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 02:02:08

Polis durdurunca dehşet saçtı

ABD’de trafik çevirmesinde durdurulan bir kişi polislerle çatıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan, çevredeki insanlara ateş açıp 5 kişiyi öldürdü, 21 kişiyi yaraladı.

ABD eyalet polisleri, Teksas’ın Midland ve Odessa şehirleri arasındaki otoyolda sinyal vermeden sola dönüş yapan bir kamyonetin peşine takıldı. Polisin uyarısı sonucu aracını durduran şüpheli, elindeki tüfekle arka camdan ateş açtı. Polislerden birini yaralayan saldırgan, olay yerinden kaçarak bu kez yoldan geçen araçlara ve yayalara ateş etti. 

KAMYONET ÇALDI 

Saldırgan daha sonra aracından inerek bir posta kamyoneti çaldı. Odessa’ya yakın bir yerde bulunan bir alışveriş merkezi civarında polis tarafından sıkıştırılan zanlı, çıkan çatışmada öldürüldü. Çatışmada 2 saldırgan olduğu yolunda haberler yayınlandı ancak polis yetkilileri, bu bilgiyi doğrulamadı. 

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI 

Odessa Polis Şefi Michael Gerke yaptığı açıklamada, saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3’ü güvenlik görevlisi 21 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılardan 7’sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Bu arada, 30 yaşlarında beyaz bir erkek olduğu belirtilen saldırganın kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı.

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