16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 00:53:20
Pokemon serisine 600 bin lira
90’lı yıllara damga vuran ve Türkiye’de de çocukları ekran başına kilitleyen çizgi film Pokemon karakterlerinin ilk kart serisi, dudak uçuklatan bir fiyata satıldı.
ÇOK İYİ KORUNMUŞ
İngiltere’deki bir müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, 20 yıllık seri, 107 bin dolara (yaklaşık 600 bin lira) alıcı buldu. Yetkililer, 103 adet birinci basım kart içeren koleksiyonun bu kadar iyi korunmasının şaşkınlık verici olduğunu söyledi. Ayrıca seride Charizard isimli Pokemon'un, hologramlı ilk basım kartı da yer aldığı öğrenildi.
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