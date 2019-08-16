Pokemon serisine 600 bin lira

ÇOK İYİ KORUNMUŞ

İngiltere’deki bir müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, 20 yıllık seri, 107 bin dolara (yaklaşık 600 bin lira) alıcı buldu. Yetkililer, 103 adet birinci basım kart içeren koleksiyonun bu kadar iyi korunmasının şaşkınlık verici olduğunu söyledi. Ayrıca seride Charizard isimli Pokemon'un, hologramlı ilk basım kartı da yer aldığı öğrenildi.