"PKK silah ve uyuşturucu satıyordu"

Sigmar Gabriel, televizyon kanalı ZDF’te katıldığı programda, PKK/YPG'ye ve Suriye'deki iç savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. YPG'nin, terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu belirten Gabriel, “Biz, PKK'yı 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki eylemlerinden tanıyoruz. Otobanlarda lastik yakmalarıyla, blokajlarla. Biz burada yasak olan bir örgütten bahsediyoruz. Neden yasaklandığını söyleyeyim; şantajla para toplama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti. Hepsini de her zaman Türkiye'de mevcut iç savaşı finanse etmek için yaptı” dedi. Gabriel, Suriye’de iç savaş başladığında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, “Esed kendi halkını bombalayacak. Uçuşa yasak bölge uygulayalım” şeklindeki uyarıyı da hatırlatarak, “Bunu yapamayız' diyenler ilk olarak Avrupa ve Almanya’ydı. Kısa süre sonra Esed, halkını bombaladı ve biz, birkaç milyon mülteciyle bunun (ihtilafın) içindeydik” diye konuştu. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabriel'in açıklamalarına Twitter'dan verdiği yanıtta, “Gerçekleri; çekinmeden, cesurca söyleyenler de var” ifadesini kullandı.