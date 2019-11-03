PKK destekçileri Avrupa'da büyümeye devam ediyor!

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları Avrupa'yı esir almaya devam ediyor. 2002 yılında terör örgütünü terör listesine alan Avrupa Birliği (AB) örgütle mücadele etmek yerine terör destekçilerine kol kanat germeye evam ediyor. Geride kalan yıllarda söz konusu tutumun getirisi olarak bombalı saldırılar, uyuşturucu ticareti, haraç, karapara aklama, yasadışı göçmen vb. birçok illegal faaliyetler azımsanamayacak derecede artış gösterdi. Fakat Avrupa ülkeleri söz konusu terör şebekesini görmezden gelmeye devam ediyor.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI AĞI

Avrupa Polis Akademisi Yayınları tarafından paylaşılan “PKK’nın Bölgesel Terör Ağı Yapılanması” adlı raporda terör örgütünün Avrupa’daki uyuşturucu trafiğine ilişkin çarpıcı rakamlara yer verildi.

İngiliz merkezli güvenlik birimleri, BM Narkotik ve Suç Ofisi tarafından değeri 5 milyar dolar olarak hesaplanan ve her yıl doğrudan AB ülkelerine giren eroinin %40’ının ticaretinin PKK tarafından yapıldığı belirtildi.

Paris’in varoşlarındaki uyuşturucu ticaretinin %80’inden PKK’nın sorumlu olduğu kaydedildi.

Avrupa’da YPG’nin DEAŞ’a karşı savaştığı iddia edilerek “sempati uyandırma atağı” yapıldığı vurgulanan raporda, “PKK’nın kolları Avrupa’da da zaten yıllardır operasyonel haldeydi ancak son dönemde çok daha faal hale geldiler. PYD’nin Avrupa’da bürolar açmasına, eylemleri için para toplamasına, açık biçimde propaganda yapmasına ve Suriye’de savaşacak yabancı militan toplamasına izin verildi” ifadeleri yer aldı.

14 BİN PKK'LI ALMANYA'DA BULUNUYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, terör örgütü PKK sözde STK’larla Avrupa’da yuvalandı.

Bir düşünce kuruluş olarak hizmet veren SETA “Avrupa’da PKK Yapılanması” adlı bir çalışma yayımladı. Buna göre PKK, Avrupa’daki faaliyetlerini büyük ölçüde STK adı altındaki kuruluşlar üzerinden gerçekleştiriyor.

AB ülkelerinde PKK’lı 563 STK var. Hollanda’da 55, İsviçre’de 73, Almanya’da ise 237 PKK’lı STK bulunuyor. Örgüt medyasına da dikkat çekilen çalışmada, PKK’nın Avrupa çapında yayın yapan ve merkezlerinin Avrupa başkentlerinde yer aldığı 66 medya kuruluşu bulunduğu bilgisi verildi.

Çalışmada, Avrupa’da PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımlayan devletlerin bile somut tedbirler almadığı da vurgulandı. AB ülkelerinden PKK’nın Suriye, Türkiye ve Irak’taki uzantılarına katılan yabancı terörist sayısının 547, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğu kaydedildi. PKK saflarına katılanların en çok olduğu ülkelerin başını da 250 militan ile yine Almanya çekiyor. Almanya’yı 150 ile İsviçre, 50 ile İsveç takip ediyor.

Alman İç İstihbarat teşkilatının Bavyera ofisinden Mayıs 2019 istihbarat raporu sızdı. Aşırı sağ-sol terör örgütleri, istihbarat örgütleri faaliyetleri, yönelimleri ve genel bilgiler içeren raporda terör örgütlerine ilişkin militan rakamlarına yer verildi.

Raporda ‘Yabancı Ekstremistler’ başlığı altında Türkiye merkezli birçok terör örgütünün Almanya’daki faaliyetleri ve üye sayısı hakkında bilgiler yer aldı. Terör örgütü PKK’nın Almanya’da yaklaşık 14 bin militanı olduğu kaydedilirken, DHKP-C’nin 650, TKP/ML’nin 800, MLKP’nin ise 600 militanı olduğu belirtildi.