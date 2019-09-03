PKK çöküşün eşiğinde

Güvenlik güçlerinin, Türkiye’nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen PKK’ya yönelik operasyonları, yurtiçi ve dışında kararlılıkla devam ediyor. 1-31 Ağustos’ta düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün saldırılarında ise 9 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Örgüte yönelik, dün yurtiçi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda 10 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları neticesinde, Tatvan kırsalında bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 5 PKK’lının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

MİT BULDU TSK VURDU

TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekâtı yapıldı. Harekât sonucu 5 terörist öldürüldü. Öte yandan Hakkâri’de bir PKK’lı terörist jandarma ekiplerine teslim oldu.