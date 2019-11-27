Pişman değilmiş

'HAPİSTE ÇÜRÜMEYECEĞİM'

Skandal açıklamalarda bulunan Cosby, hayatının geri kalanını hapishanede geçirse bile çürümeyeceğini, çünkü kendisine atfedilen suçu için hiç pişmanlık duymadığını söyledi. Oyuncu, daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuş, kendisini sivil haklar ikonu Martin Luther King Jr. ve Hindistan'ın bağımsızlığına kavuşmasını sağlayan lideri Mahatma Gandi’yle kıyaslayarak 'siyasi mahkum' olduğunu iddia etmişti.