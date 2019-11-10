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10 Kasım 2019 Pazar 22:32:20 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 22:42:49

Petrol bölgesinde dikkat çeken hareketlilik...

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karışında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karakol binası olarak kullandığı, Rmelan petrol bölgesindeki binaya Esed rejimine ait bayraklar asıldı. Kamışlı'da da, ABD'ye ait zırhlı araç da Mardin Nusaybin'den görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karışında yer alan Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karakol binası olarak kullandığı, Rmelan petrol bölgesindeki binaya Esed rejimine ait bayraklar asıldı.

Rejim güçlerinin dolaşırken görüldüğü Kamışlı'da, ABD'ye ait zırhlı araç da Mardin Nusaybin'den görüntülendi.

Aracın, bir süre önce ABD'nin Irak'tan Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi. 

(DHA)

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