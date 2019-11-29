29 Kasım 2019 Cuma 16:19:24 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 16:21:16
Peskov doğruladı: Putin ve Erdoğan, TürkAkım’ın açılışına katılacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine katılacağını doğruladı.
Gazetecilere konuşan Peskov, "Putin ve Erdoğan son dönemde yaptıkları telefon görüşmesinde ocak ayı başında projeyi birlikte açmak istediklerine dair niyetlerini belirttiler” dedi.
Peskov, açılışın Ocak ayına kadar, Türkiye topraklarındaki tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti.
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