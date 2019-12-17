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17 Aralık 2019 Salı 10:21:14 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 11:22:49

Darbeci Pervez Müşerref idam cezasına çarptırıldı

Pakistan'da 1999 yılında darbe yaparak anayasayı askıya alan Pervez Müşerref, vatan hainliğinden yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı. 1999-2008 yılları arasında ülkenin başında bulunan Müşerref, 2007 yılında da Taliban'ı gerekçe göstererek anayasayı bir kez daha askıya almıştı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kurulan mahkemenin üç üyesi de, Pervez Müşerref'i "vatana ihanetten" suçlu buldu. İkiye karşı bir oyla eski generalin idam cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İslamabad kentindeki Karaçi ve Lahor Yüksek Mahkemeleri başkanlarının da yer aldığı özel mahkemede Müşerref'in 2007 yılında anayasayı askıya alıp olağanüstü hal ilan etmesi nedeniyle açılan vatana ihanet davası görüldü. 

Duruşmada hükümeti avukat Ali Ziya Bajva temsil etti. Bajva, dönemin başbakanı, Adalet Bakanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da şüpheli sıfatıyla aynı gün dinlenmesini istedi.

Bajva özellikle dönemin Başbakanı Şevket Aziz'in Müşerref'i olağanüstü hal ilan etmesi için ikna ettiğini belirtti.

Mahkeme, Müşerref'in Pakistan'ı terk ettiği 2016 yılından sonra yapılan bu talebi ise reddederek hükümetin kendisine verilen sürede konuyla ilgili başvuru yapmadığını söyledi.

Daha önce defalarca ertelenen karar bugünkü duruşmada alındı. Üç üyeden oluşan mahkeme heyeti, bir karşı oyla Müşerref'in idamına karar verdi.

Müşerref hakkında, 2007 yılında anayasayı askıya aldığı ve olağanüstü hal ilan ettiği için 2013 yılında dönemin Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) tarafından vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Sürekli ertelenen dava sonucu Müşerref 2016 yılında Pakistan'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşmişti. Tedavisini öne sürerek Pakistan'a dönmeyen Müşerref, duruşmalara katılmadığı ve ifade vermediği için duruşmalar sürekli ertelenmişti. 

Son olarak kasım ayında karar açıklamak isteyen mahkemeye İslamabad Yüksek Mahkemesi şüphelilerin ifadesi alınmadığı için karşı çıkmıştı. Özel mahkeme 5 Aralık'ta aldığı kararla iki taraf da savunmasını tamamlamasa dahi kararın 17 Aralık'ta açıklanacağını belirtmişti.

DARBECİNİN PORTRESİ

Pervez Müşerref 11 Ağustos 1943 tarihinde Hindistan'ın Delhi şehrinde doğdu. 1961 yılında Pakistan Askeri Akademisi'ne başladı. Ulusal Savunma Koleji'nde dersler aldı. İngiltere Kraliyet Savunma Bilimleri Koleji'nden de mezun oldu. 1964'de de subay olarak orduya katıldı. 1998 senesinde de dönemin başbakanı Navaz Şerif tarafından orgeneralliğe terfi ettirildi. Bu dönemde Kargil Savaşı'nın planlayıcısı ve stratejik saha komutanı olarak görev aldı. 1999'da da askeri darbe ile yönetimi devirerek iktidara geldi.

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