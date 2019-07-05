05 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 03:03:00
Peri masalı devam ediyor
Tenisin en eski ve prestijli turnuvası Wimbledon'da, eski dünya birincisi Venus Williams’ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan 15 yaşındaki ABD'li tenisçi Cori Gauff, şaşırtmaya devam ediyor.
3. TURA ÇIKTI
Gauff, ikinci turda da 2017 yılı yarı finalisti Magdalena Rybarikova'yı yenerek bir üst tura çıktı. Gözyaşlarını tutamayan genç yetenek, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
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